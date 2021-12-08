Португалец в январе имеет большие шансы покинуть столицу Испании, сообщает Cadena SER со ссылкой на слова журналиста Хавьера Маталланьяса. Недавно "матрасники" сообщили агенту Жорже Мендешу, что будут готовы отпустить 22-летнего форварда, если клуб получит очень заманчивое предложение в плане финансов.

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"Все началось в матче против Валенсии, в котором Фелиш провел четыре минуты. Тогда Симеоне все показал своим жестом – он поцеловал Гризманна. После этого Мендеш обратился к руководству Атлетико и сказал, что хочет, чтобы зимой его клиент оказался в новом клубе. Симеоне привел в клуб Гризманна, чтобы заставить Фелиша уйти", – заявил журналист.

Напомним, Жоау перебрался в Мадрид летом 2019-го, Атлетико заплатил за него Бенфике 127 миллионов евро. В текущем сезоне он отметился одним мячом и отдал два ассиста в 12 матчах.

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