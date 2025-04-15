Футбол 24 совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает о матче, который может существенно повлиять на распределение позиций в испанской зоне Лиги чемпионов.

УЕФА жестко наказал арбитров матча Атлетико – Реал: они не засчитали скандальный пенальти Альвареса

На негативном фоне

"Матрасники" подходили к встрече, имея ужасную статистику за плечами. Подопечные Диего Симеоне не знали побед в течение месяца, за шесть матчей потеряв практически все. Команда вылетела из ЛЧ в противостоянии с Реалом, дважды проиграла Барсе и покинула Кубок Испании, а также потеряло очки с Хетафе и Эспаньолом – так сгорели последние надежды на чемпионство.

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После этого произошла победа над Севильей, однако вряд ли фаны "кольчонерос" были довольны. Мадридцы вынуждены были отыгрываться, а решающий гол удалось провести только в компенсированное время. Как следствие, Атлетик вплотную приблизился к третьей позиции "матрасников", а Вильяреал отставал на 9 очков при игре в запасе.

Публика на Метрополитано требовала не только победы, но и максимально убедительного футбола. Домашка с Вальядолидом в таких условиях стала максимально уместной – никаких проблем с двадцатой командой Ла Лиги быть не могло. Дисквалификация Корреа и травмы Лино и Де Пауля вряд ли сказались бы во встрече против соперника, который проиграл 10 из 11-ти последних матчей.

Атлетико снова получил проблемы

В статистическом плане картина оказалась такой, как и ожидали. Атлетико владел мячом 55% времени, вел по ударам со счетом 18:3, по касаниям в штрафной имел 27:2, а на чужой трети провел более 200 передач с точностью в 86%. Из минусов можно отметить только небольшое отставание по победным единоборствам и низкий показатель ожидаемых голов с игры (1,01 xG).

Уже на 6-й минуте хозяева должны были открывать счет в результате прострела Галлахера и замыкания от Барриоса, однако голкипер парировал – а добивание прошло рядом со стойкой. Впрочем, этот момент стал последним для мадридцев в следующей 15-минутке, а на 20-й Вальядолид вообще заработал пенальти – после подачи с углового мяч попал в локоть Барриосу, срикошетив в руку Лангле.

Паблик Archivo VAR, который специализируется на разборе решений испанских арбитров, согласился с назначением 11-метрового. По мнению специалистов, его можно было назначать за любое из касаний. Силла с "отметки" конвертировал наказание в гол – 0:1! "Ла Виола" вырвалась вперед.

Впрочем, уже через две минуты Атлетико заработал свой пенальти. В штрафной гостей наступили на ногу Джулиано Симеоне. Никаких колебаний там быть не могло – рефери указал на "точку", а Альварес пробил по центру. 1:1!

Еще через две минуты "матрасники" вырвались вперед. Джулиано Симеоне получил заброс из глубины, зашел на правый край штрафной и пробил с рикошетом от Энрике Силвы. Мяч влетел под перекладину – 2:1! Атлетико продемонстрировал великолепную реакцию на пропущенный гол.

До конца первого тайма Атлетико мог закрывать игру со стандартов. Симеоне замыкал навес Гризманна со стандарта, а Альварес пробивал после отскока с углового – в обоих случаях точности чуточку не хватило. На 45-й же минуте Льоренте получил пас за спины защитниками и опасно простреливал, а Галлехер вколотил по воротам после удачной срезки – впрочем, удар накрыли.

Команды отправились отдыхать при счете 2:1 в пользу хозяев. Казалось, во втором тайме подопечные Чоло Симеоне спокойно дожмут Вальядолид – но вместо этого Метрополитано увидел 2:2. На 56-й минуте Хави Санчес решился на прямой удар со стандарта, а мяч рикошетом от головы Галлахера ушел в противоход Облаку. "Ла Виола" восстановила статус-кво.

Пенальти и замены выручили Атлетико

Эль Чоло мгновенно отреагировал, бросив в бой Рикельме, Серлота, Ле Нормана и Молину (вместо Коке, Гризманна, Лангле и Галлахера). Команда продолжила давить на гостей, однако моментов не возникало вплоть до 70-й минуты – именно тогда назначили третий пенальти. Энрике Силва сфолил против Льоренте на краю штрафной, ударив Маркоса по ноге. Опять же, решение было безапелляционным.

Хулиан Альварес уверенно переиграл Андре Ферейру, восстановив преимущество Атлетико. 3:2! После этого мадридцам стало проще. Уже на 77-й минуте свежий Лемар мог забивать первый с марта 2023-го гол за "матрасников", стреляя низом после катбека с правого фланга, но голкипер спас Вальядолид.

Еще через две минуты хозяева таки дожали худшую оборону чемпионата. Рикельме прорвался на правый фланг и выполнил кросс на Альвареса, тот замкнул, а Ферейра парировал – впрочем, Серлот тут же отличился с отскока. Так был забит 73-й гол в ворота "Ла Виолы" в текущем чемпионате.

Он стал последним в этой встрече, хотя Атлетико мог пойти и на разгром. Финальный свисток зафиксировал победу мадридцев, в результате которой четвертая позиции осталась в шести баллах позади. Отобрать бронзу у подопечных Диего Симоне будет очень сложно.

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