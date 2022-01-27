Игрок Валенсии переехал на Ванда Метрополитано и подписал полуторагодовалый контракт, сообщает пресс-служба "матрасников".

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По неофициальным источникам, Атлетико заплатил всего 2,5 млн евро. Летом Васс становился свободным агентом, поэтому Валенсия не могла торговаться за полуфиналиста Евро-2020. Универсальный хавбек даже ставил ультиматум – либо "летучие мыши" договариваются с Атлетико, либо он не выходит на поле до конца сезона и идет бесплатно.

В текущей кампании Васс провел 21 матч, оформил один гол и один ассист.

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