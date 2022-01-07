Кубок Испании, 1/16 финала

Райо Махадаонда – Атлетико – 0:5

Голы: Кунья, 17, Лоди, 26, Суарес, 41, Гризманн, 67, Фелиш, 79

Подопечные Диего Симеоне не оставили никаких шансов представителю третьего дивизиона, забив пять "сухих" мячей. Аргентинский специалист решил дать сыграть всем своим лидерам, за что, по-видимому, поплатился.

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Антуан Гризманн появился на поле в середине второго тайма. Француз успел забить, но был вынужден завершить матч досрочно. Форвард получил травму на 75-й минуте и ушел в раздевалку. Атлетико доигрывал матч в меньшинстве, поскольку все замены уже были использованы. Впрочем, это не помешало "матрасникам" через несколько минут после потери Гризманна провести пятый мяч.