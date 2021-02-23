Атлетико – Челси: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов
21:40 - Читати українською
В рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский Атлетико принимает лондонский Челси. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию - в этой новости на "Футбол 24"
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА Атлетико – Челси начался в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция проходит на канале "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".
Атлетико – Челси: анонс матча 1/8 финала Лиги чемпионов
Стартовые составы
Атлетико:
Челси:
Золотые "нулевые": Зидан и Гвардиола ещё на поле, Торрес – в Ливерпуле, Роналду – в МЮ, а Украину наказывает палач из Ла Лиги
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter