Атлетико близок к подписанию Хамеса – хавбек Реала может повторить путь палача Ливерпуля

Атакующий полузащитник "бланкос" Хамес Родригес может остаться в Мадриде – правда, будет выступать в футболке другого клуба.

28-летний колумбиец близок к переходу в мадридский Атлетико. Реал хочет продать Хамеса, а полученные деньги планирует направить на подписание новичков. Клубы уже ведут переговоры, а вероятность трансфера оценивается в высокие 80%, сообщает AS со ссылкой на колумбийского журналиста Хавьера Эрнандеса Бонне.

Реал хочет продать 11 игроков – Зидан расширил безжалостный "черный список" большими звездами при поддержке президента

Именно этот журналист первым сообщил о переходе Хамеса в Баварию на правах аренды летом 2018 года. Сам колумбиец тоже склоняется к варианту с Атлетико, ради которого готов отказать другим клубам – в частности, представителям АПЛ.

Заметим, что в случае перехода в ряды "матрасников" Хамес повторит путь Маркоса Льоренте, который в прошлом году сменил Реал на Атлетико и стал палачом Ливерпуля, оформив дубль на Энфилде в ответном матче 1/8 финала ЛЧ.

Контракт колумбийца с Реалом истекает летом 2021 года. В текущем сезоне он провел всего 13 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

Лунин бросает вызов Куртуа, приговор владельцу Золотого мяча – 10 войн в Реале, фанаты подсказали Зидану решение