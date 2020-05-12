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Атлетико близок к подписанию Хамеса – хавбек Реала может повторить путь палача Ливерпуля

10:53 36 Читати українською
Атлетико близок к подписанию Хамеса – хавбек Реала может повторить путь палача Ливерпуля
Хамес Родригес / ФК Реал Мадрид

Атакующий полузащитник "бланкос" Хамес Родригес может остаться в Мадриде – правда, будет выступать в футболке другого клуба.

28-летний колумбиец близок к переходу в мадридский Атлетико. Реал хочет продать Хамеса, а полученные деньги планирует направить на подписание новичков. Клубы уже ведут переговоры, а вероятность трансфера оценивается в высокие 80%, сообщает AS со ссылкой на колумбийского журналиста Хавьера Эрнандеса Бонне.

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Именно этот журналист первым сообщил о переходе Хамеса в Баварию на правах аренды летом 2018 года. Сам колумбиец тоже склоняется к варианту с Атлетико, ради которого готов отказать другим клубам – в частности, представителям АПЛ.

Заметим, что в случае перехода в ряды "матрасников" Хамес повторит путь Маркоса Льоренте, который в прошлом году сменил Реал на Атлетико и стал палачом Ливерпуля, оформив дубль на Энфилде в ответном матче 1/8 финала ЛЧ.

Контракт колумбийца с Реалом истекает летом 2021 года. В текущем сезоне он провел всего 13 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

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