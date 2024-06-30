Атлетико официально объявил об уходе четырех игроков. Это защитники Марио Эрмосо, Габриэл Паулиста, полузащитник Витоло и форвард Мемфис Депай. А вот универсал Сесар Аспиликуэта получил продление контракта еще на один сезон.

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Уход Мемфиса из Атлетико открывает возможность для трансфера Артема Довбика из Жироны, на которого клуб давно обратил внимание. Свободное место в атаке может стать хорошей возможностью для осуществления долгожданной сделки с украинским форвардом.

К слову, Эрмосо покидает Атлетико после пяти сезонов, в которых сыграл 174 матча и забил 10 голов. Депай провел 40 матчей и забил 13 голов, среди которых важные мячи против Интера и Гранады. Габриэл присоединился зимой и сыграл в пяти матчах прошлого сезона. Витоло вообще ни разу не выходил на поле в прошлом сезоне.

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