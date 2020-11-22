Команды обменялись опасными ударами Гризманна и Сауля в начале встречи, а чуть позже Льоренте попал в перекладину. Единственный гол во встрече был забит в конце встречи: Корреа забросил мяч на чужую половину поля, Карраско прокинул его мимо тер Штегена и забил с метров 35. Во второй половине Барселона могла отыграться, но Лангле и Гризманн не смогли пробить Облака и Атлетико удержал победу.

Атлетико победил Барселону: "блаугранас" деградируют, Месси должен уйти, а "матрасников" рано короновать на золото

Таким образом, Атлетико набрал 20 очков и сравнялся с Реал Сосьедад на вершине турнирной таблицы и имеет две игры в запасе. Барселона с 11 пунктами осталась на 10 позиции.