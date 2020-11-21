Атлетико – Барселона: онлайн-трансляция матча Ла Лиги
21:55 - Читати українською
Атлетико в рамках 10-го тура Ла Лиги принимает Барселону. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 10-го тура Ла Лиги Атлетико – Барселона начался в 22:00 по киевскому времени. Видеотрансляция поединка доступна на "MEGOGO", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".
Суарес подхватил коронавирус – сладкая месть Барселоне временно отложена
Стартовые составы
Атлетико:
Барселона:
Единственный гол, который рассмешил игроков Барселоны, порванная задница в полуфинале ЧМ – главные факты из карьеры Хавьера Маскерано
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter