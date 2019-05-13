Атлетико – Севилья – 1:1 – видео голов и обзор матча

Украина — 16:07 0
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Мораес пропустит матч с Динамо и поединки сборной Украины против Сербии и Люксембурга
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Испанцы намекнули, где Лунин и Кравец окажутся в сезоне 2019/20 – Реал может многое изменить для игроков сборной УкраиныИспания — 14:44 331
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Гвардиола согласовал контракт с Ювентусом, – СМИИталия — 13:25 733
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Боруссия Д официально подписала Торгана АзараГермания — 12:38 125
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"Зинченко – один из самых больших успехов Гвардиолы": украинец стал лучшим в Ман Сити на своей позиции в сезоне 2018/19Англия — 12:00 389