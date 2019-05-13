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Атлетико – Севилья – 1:1 – видео голов и обзор матча

13 мая 07:30 56 Читати українською
Атлетико – Севилья – 1:1 – видео голов и обзор матча
Атлетико – Севилья – 1:1 – видео голов и обзор матча

Атлетико не смог обыграть Севилью в 37 туре Примеры. Смотрите видео голов матча Атлетико – Севилья.

30’ Коке
 
Пабло Сарабия 70’
30’ Коке
70’ Пабло Сарабия

Атлетико и Севилья расписали ничью. На гол Коке в середине первого тайма после перерыва результативным ударом ответил Пабло Сарабия.

Лунин с Леганесом уступил Эспаньолу, Атлетик победил Сельту: 37-й тур Примеры, матчи воскресенья

Перед заключительным туром Примеры Атлетико гарантировал себе серебряные медали, а Севилья продолжает бороться за путевку в Лигу чемпионов.

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Испания Атлетико Атлетико Видеоновости Севилья Севилья Атлетико - Севилья
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