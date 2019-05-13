Атлетико – Севилья – 1:1 – видео голов и обзор матча

Атлетико не смог обыграть Севилью в 37 туре Примеры. Смотрите видео голов матча Атлетико – Севилья.

Атлетико и Севилья расписали ничью. На гол Коке в середине первого тайма после перерыва результативным ударом ответил Пабло Сарабия.

Лунин с Леганесом уступил Эспаньолу, Атлетик победил Сельту: 37-й тур Примеры, матчи воскресенья

Перед заключительным туром Примеры Атлетико гарантировал себе серебряные медали, а Севилья продолжает бороться за путевку в Лигу чемпионов.