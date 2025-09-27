Атлетико и Реал проведут матч седьмого тура чемпионата Испании. Стартовые составы команд можно посмотреть в этой новости на "Футбол 24".

Сегодня, 27 сентября, состоится матч седьмого тура чемпионата Испании, в котором Атлетико будет принимать Реал. Стартовый свисток запланирован на 17:15 по киевскому времени.

Отметим, что украинец Андрей Лунин привычно располагается на скамейке запасных. Из интересного – Гризманн снова остается в резерве у Диего Симеоне и возвращение Джуда Беллингема в основу "сливочных".

Стартовые составы:

Атлетико: Облак, Льоренте, Ле Норман, Лангле, Ганцко, Симеоне, Барриос, Коке, Гонсалес, Альварес, Сёрлот

Реал: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Хёйсен, Каррерас, Беллингем, Чуамени, Вальверде, Гюлер, Мбаппе, Винисиус

