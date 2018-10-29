toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ДИНАМО КИЕВ - ЛЬВОВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧЕРНОМОРЕЦ - КАРПАТЫ НАПОЛИ - РОМА

Атлетико – Реал Сосьедад – 2:0 – видео голов и обзор матча

28 октября 08:15 82 Читати українською
Атлетико – Реал Сосьедад – 2:0 – видео голов и обзор матча
Атлетико – Реал Сосьедад – 2:0 – видео голов и обзор матча

Атлетико дома обыграл Реал Сосьедад в 10-м туре Примеры. Смотрите видео голов матча Атлетико – Реал Сосьедад на сайте "Футбол 24".

Атлетико открыл счет только перед самым перерывом и не без доли везения: на 45-й минуте защитник гостей Навас выбил прострел Корреа прямо на ногу Диего Годину, который расстрелял ворота соперника. На 60-й минуте Филипе Луис роскошным ударом установил окончательный счет в матче.

Атлетико победил Реал Сосьедад и возглавил турнирную таблицу: 10 тур Ла Лиги, матчи субботы

После этой победы Атлетико возглавил турнирную таблицу чемпионата Испании, имея активе теперь уже 19 очков. Реал Сосьедад с 12 очками опустился на 12 позицию

Чемпионат Испании 2018/19, 10 тур

Атлетико – Реал Сосьедад – 2:0

Голы: Годин, 45, Фелипе Луис, 60

Испания10 турВанда Метрополитано (Мадрид)

Атлетико - Реал Сосьедад: Суббота 27 октября 2018

Атлетико
Матч окончен
2 : 0
Реал Сосьедад
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Испания Видеоновости Атлетико Атлетико Атлетико - Реал Сосьедад Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Динамо сенсационно проиграло Львову
    Україна — 28 окт905 Динамо сенсационно проиграло Львову
21
час
:
16
мин
Лацио
21:30
Интер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук