Атлетико – Реал Сосьедад – 2:0 – видео голов и обзор матча

Атлетико дома обыграл Реал Сосьедад в 10-м туре Примеры. Смотрите видео голов матча Атлетико – Реал Сосьедад на сайте "Футбол 24".

Атлетико открыл счет только перед самым перерывом и не без доли везения: на 45-й минуте защитник гостей Навас выбил прострел Корреа прямо на ногу Диего Годину, который расстрелял ворота соперника. На 60-й минуте Филипе Луис роскошным ударом установил окончательный счет в матче.

Атлетико победил Реал Сосьедад и возглавил турнирную таблицу: 10 тур Ла Лиги, матчи субботы

После этой победы Атлетико возглавил турнирную таблицу чемпионата Испании, имея активе теперь уже 19 очков. Реал Сосьедад с 12 очками опустился на 12 позицию

Чемпионат Испании 2018/19, 10 тур

Атлетико – Реал Сосьедад – 2:0

Голы: Годин, 45, Фелипе Луис, 60