"Нынешний сезон прекрасен. Завтра встретятся две команды, которые находятся в одинаковых условиях и идут в верхней части турнирной таблицы. Будет борьба за три очка, это очевидно. Впереди еще много игр.

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Как оценю Суареса? В зависимости от игры, которую вы хотите оценить. Против Севильи и Реал Сосьедад он проделал чрезвычайную работу. В игре с Челси у него было немного моментов. Все зависит от того, как мы владеем мячом, а не от Суареса. Когда мы держали мяч, мы создавали ему моменты.

Совсем недавно говорили, что у Реала и Барселоны нет шансов, а теперь посмотрите, где они сейчас. Мы знаем, что это очень тяжелый чемпионат", – приводит слова Симеоне Marca.

К слову, мадридское дерби между Атлетико и Реалом состоится завтра, 7 марта, начало в 17:15. "Матрасники" сейчас расположились на первом месте с 58 очками, а Барселона и Реал на 2 и 3 позиции соответственно, имея по 53 пункта в активе.

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