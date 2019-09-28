Атлетико – Реал: Марсело и Иско пропустят дерби, Модрич вернулся после травмы

Зинедин Зидан сможет рассчитывать на Луку Модрича в мадридском дерби, однако некоторые игроки Реала продолжают свое восстановление от травм.

Реал в своем официальном Твиттере опубликовал заявку на матч 7 тура Примеры против Атлетико.

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Среди пятерых хавбеков "сливочных" нашлось место и Луке Модричу, который успел восстановиться после повреждения. А вот Иско и Марсело команде не помогут – испанец и бразилец, в отличие от вице-чемпиона мира, не смогли вовремя залечить свои травмы.

Напомним, мадридское дерби между Атлетико и Реалом состоится сегодня в 22:00 по киевскому времени.

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