Карим Бензема и Лукас Васкес не помогут "сливочным" в поединке против Атлетико, сообщает AS.

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Француз пропускал предыдущие две игры из-за проблем с коленом, но Реал надеялся, что к дерби он успеет восстановиться. Сегодня команда Анчелотти проводила последнюю тренировку, и Бензема на ней не было. Вторая потеря – Лукас Васкес, пока занимающийся лишь индивидуально и не готовый играть.

Добавим, что матч Атлетико – Реал состоится завтра, начало в 22:00. "Сливочные" с максимумом очков (15) возглавляют таблицу Примеры, а соседи имеют на 5 пунктов меньше.

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