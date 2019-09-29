Атлетико – Реал: дом Каземиро ограбили во время матча – в помещении находились жена и дочь игрока

Грабители продолжают охотиться на дома известных игроков во время матчей.

Во время матча 7-го тура Ла Лиги Атлетико – Реал (0:0) неизвестные ворвались в дом хавбека "сливочных" Каземиро, сообщает El Chiringuito.

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Во время ограбления в помещении находились жена и дочь 27-летнего бразильца, но, к счастью, они не пострадали. О нанесенном ущербе от инцидента – не сообщается.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда преступники проникают в дома известных игроков.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Каземиро провел 7 матчей, в которых отметился голом и ассистом.

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