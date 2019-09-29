toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ДИНАМО КИЕВ - СК ДНЕПР-1 АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО АЛЕКСАНДР ЗИНЧЕНКО

Атлетико – Реал: дом Каземиро ограбили во время матча – в помещении находились жена и дочь игрока

12:06 37 Читати українською
Атлетико – Реал: дом Каземиро ограбили во время матча – в помещении находились жена и дочь игрока
Каземиро с семьей / Фото Tumblr

Грабители продолжают охотиться на дома известных игроков во время матчей.

 

Во время матча 7-го тура Ла Лиги Атлетико – Реал (0:0) неизвестные ворвались в дом хавбека "сливочных" Каземиро, сообщает El Chiringuito.

Задержаны подозреваемые в ограблении домов игроков ПСЖ – их жертвами стали Тиагу Силва и Шупо-Мотинг

Во время ограбления в помещении находились жена и дочь 27-летнего бразильца, но, к счастью, они не пострадали. О нанесенном ущербе от инцидента – не сообщается.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда преступники проникают в дома известных игроков.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Каземиро провел 7 матчей, в которых отметился голом и ассистом.

Атлетико расписал ничью с Реалом: провальное мадридское дерби, перфоманс Облака и Партея на фоне очередного фиаско Азара

blog_ava
"Золотий м'яч" – Федецькому, а Рібері нехай дружина вазу для квітів поставить". Правила життя Євгена Коноплянки
12:17
611
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Атлетико - Реал Мадрид Каземиро Каземиро
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
0
мин
Наполи
13:30
Брешия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук