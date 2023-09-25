Атлетико – Реал – 3:1 – видео голов и обзор матча
25 сентября 00:40 - Читати українською
Атлетико обыграл Реал в рамках 6 тура Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор матча.
завершено
18’ Антуан Гризманн
46’ Альваро Мората
Тони Кроос 35’
18’ Антуан Гризманн
35’ Тони Кроос
46’ Альваро Мората
Атлетико ошарашил лидера таблицы 2 голами за 18 минут. Мората и Гризманн замыкали верховые подачи партнеров, оставаясь без опеки. Бильярдный удар Крооса дал Реалу надежду на камбэк, но ничего толкового из этого не вышло.
Атлетико эффектно победил Реал в дерби, забив три гола головой – "сливочные" потерпели первое поражение в сезоне
Спустя 33 секунды после выхода из раздевалок Атлетико вернул себе комфортное преимущество. Сауль добавил в свой актив второй ассист, а Мората с удовольствием еще раз поразил ворота бывшей команды. Подопечные Симеоне без проблем довели дело до победы, нанеся Реалу первое поражение в сезоне.
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