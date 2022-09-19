Атлетико – Реал – 1:2 – видео голов и обзор поединка
Реал продолжил идеальную серию в чемпионате Испании, обыграв Атлетико в матче 6-го тура Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор матча Атлетико – Реал на Футбол 24.
Атлетико острее начал матч, но Реал на 18 минуте свел все эти попытки на нет – Чуамени забросил мяч в штрафную, а Родриго в касание прошил Облака. "Матрацники" продолжили атаковать, в частности, Гризманн наносил классный удар из-за пределов штрафной, но Реал перед перерывом забил второй раз – Винисиус прорвался в штрафную и пробил в штангу, а Вальверде добил мяч в ворота.
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Атлетико все же сумел отыграться, но на 83 минуте – Эрмосо спиной замкнул подачу с углового. Под занавес встречи Марио умудрился получить две желтые и оставить "матрасников" в меньшинстве, что помогло Реалу довести игру до победы.