Атлетико острее начал матч, но Реал на 18 минуте свел все эти попытки на нет – Чуамени забросил мяч в штрафную, а Родриго в касание прошил Облака. "Матрацники" продолжили атаковать, в частности, Гризманн наносил классный удар из-за пределов штрафной, но Реал перед перерывом забил второй раз – Винисиус прорвался в штрафную и пробил в штангу, а Вальверде добил мяч в ворота.

Реал удержал победу над Атлетико в дерби с адским финалом – "сливочные" вернулись на вершину Ла Лиги

Атлетико все же сумел отыграться, но на 83 минуте – Эрмосо спиной замкнул подачу с углового. Под занавес встречи Марио умудрился получить две желтые и оставить "матрасников" в меньшинстве, что помогло Реалу довести игру до победы.