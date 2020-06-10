"Атлетико – победитель Лиги чемпионов": президент мадридцев надеется на форс-мажор

Президент Атлетико Энрике Сересо обратил внимание УЕФА на достижение "матрасников" в 1/8 финала ЛЧ.

"Осталось еще несколько матчей 1/8 финала, затем четвертьфинал, полуфинал и финал. Мы понимаем, что УЕФА пытается провести все эти матчи в одном городе. Ходили разговоры о Испании, Португалии.

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Говорили о возможности сделать "финал четырех" из тех команд, которые останутся. Пока ничего не известно, пока это не официально, чтобы говорить об этом.

Но мы должны обратить внимание, если Лига чемпионов не будет доиграна, то обладателем трофея должна стать та команда, которая обыграла действующего чемпиона. Ведь именно мы выбили из турнира Ливерпуль!", – цитирует Сересо Mundo Deportivo.

Напомним, в рамках 1/8 финала ЛЧ Атлетико одолел Ливерпуль по сумме двух матчей (4:2).

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