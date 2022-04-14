В начале компенсированного времени защитник "матрасников" Фелипе грубо сыграл против Фила Фодена. Кроме подката, бразилец еще и подло врезал англичанину по ногам.

Определились полуфинальные пары Лиги чемпионов 2021/22

Пока атакующий хавбек "горожан", которому доставалось в течение всего матча, лежал на газоне, к нему подбежал Стефан Савич. В эпицентр событий прибежал Александр Зинченко, который оттащил черногорца от Фодена, после чего чуть не пошел разбираться еще и с Маркосом Льоренте. Возникла потасовка, длившаяся минуты две. В стычке приняли участие игроки обеих команд – как те, что были на поле, так и запасные.

Фелипе, который грубым фолом против Фодена и спровоцировал страсти, получил желтую. Она стала для него второй – Атлетико доигрывал поединок в меньшинстве. Предупреждение от арбитра получил и Савич.

Зинченко обошелся без карточки, зато фанаты в соцсетях поражены поступком украинского универсала, отметив его мужество и готовность биться за команду, даже не участвуя в игре.

Поединок завершился нулевой ничьей, которая вывела Манчестер Сити в полуфинал Лиги чемпионов (1:0 по сумме двух матчей).

Манчестер Сити выстрадал ничью с Атлетико, прорвавшись в полуфинал ЛЧ – Зинченко стал героем даже в запасе

Nah Savic had his hand in between Zinchenko’s legs but still managed to drag Foden what is this



pic.twitter.com/1tUohUR2AZ — Sahil (@Criminal__x) April 13, 2022