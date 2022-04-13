Мадридский Атлетико в рамках ответного матча 1/4 финала ЛЧ принимает Манчестер Сити. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА между мадридским Атлетико и Манчестер Сити начнется в 22:00 по киевскому времени. Видеотрансляция доступна на "MEGOGO". Первая встреча завершилась победой "горожан" со счетом 1:0. Александр Зинченко начнет поединок на скамейке запасных.

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Стартовые составы

Атлетико:

Манчестер Сити:

Атлетико – Манчестер Сити: анонс ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов