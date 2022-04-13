Битва между чемпионами Англии и Испании стала главным событием в четвертьфинале ЛЧ. По крайней мере, для тактических аналитиков. Пеп Гвардиола и Диего Симеоне на топовом уровне представляют диаметрально противоположные подходы к построению игры – учитывая аргентинские корни их футбольных идей, встречу можно было бы назвать очередным раундом противостояния меноттистов и биллардистов. То есть битвы технического атакующего стиля против грубой работы на результат.

Несмотря на кардинально разные взгляды на футбол, Пеп и Диего схожи в одном – оба коучи в топ-матчах любят адаптироваться под соперника, максимально нивелируя его сильные стороны. Для Симеоне этот режим привычен, а Гвардиола переключается на него в поединках на вылет. Оба желают снизить риски, однако каталонец достигает этой задачи через контроль мяча, а аргентинец работает через контроль территории. Первый матч между Манчестер Сити и Атлетико во всей красе раскрыл этот аспект.

Мадридцы вышли в традиционной схеме 5-3-2 с максимальной компактностью и глубокими позициями нападающих. В результате проблем на левой половине поля Фелишу пришлось опускаться, превращая схему в 5-4-1, но уже с середины первого тайма Эль Чоло открыто перестроился на 5-5-0. Эта игровая модель стала главным мемом поединка на Этихаде, однако в обороне она оказалась очень эффективной. Сити до перерыва ничего не создал.

Британцы старались контролировать мяч, так что при билд-апе команда выстраивалась в 3-2-5 – это давало контроль в первой фазе, но позволяло Атлетико защищать территорию в центральной зоне. "Изюминкой" должны были стать смещение Канселу в центр для перегрузки зон и обыгрышей с Де Брюйне, но переход мадридцев на 5-5-0 нивелировал этот козырь. В итоге, оба тренера реализовали свои идеи – Гвардиола нивелировал опасность контратак "матрасников", а Симеоне максимально обезопасил себя от позиционных атак "горожан".

Во втором тайме оба команды подняли ставки – Атлетико вернулся в схему 5-4-1, а Манчестер Сити в результате выхода Грилиша, Жезуса и Фодена перестроился в 3-1-6. Именно эти перестановки решили ход встречи. Испанцы не смогли конвертировать свою агрессию в гол, ведь нападавшие сидели слишком глубоко и вынуждены были преодолевать слишком большое расстояние в контратаках. В итоге "матрасники" не провели ни одного удара по воротам.

"Горожане" же, перегрузив пятерку защитников соперника своей шестеркой в ​​атаке, заставили оборону гостей разрываться. У Сити появились диагонали и снова начали проходить перегрузки зон – с них и прилетел единственный гол в первом матче. Его забил Де Брюйне, идеально пользовавшийся территорией. Во многом, план Эль Чоло был разрушен, а ответа на решение Гвардиолы так и не нашлось. Тем не менее, индивидуальный класс и готовность Атлетико терпеть помогли вернуться домой только с минимальным поражением при минимуме моментов со стороны Сити.

Что это значит для ответного матча? С одной стороны, пропущенный гол – это катастрофа для "матрасников", ведь вся стратегия Диего Симеоне строилась на нивелировании мощи позиционной атаки Манчестер Сити. Платой за этот ход стало отсутствие контригры. Теперь же Атлетико придется раскрываться – рано или поздно. "Горожане" получат пространство. Последствия развития событий мы уже увидели на Этихаде. В позиционном же наступлении мадридцы никогда не были сильнее своих конкурентов.

С другой стороны, Ман Сити тоже должен волноваться. Как минимум, в течение 40-50 минут игра не будет идти в одну сторону – Атлетико придется провоцировать "горожан" на открытую игру от ворот к воротам. Проблема англичан состоит в том, что даже в таком режиме оборона "матрасников" способна выдерживать колоссальное давление просто благодаря своим характеристикам, классу и опыту работы в таком режиме.

В защите же у Пепа сейчас не все хорошо, что ярко продемонстрировал матч против Ливерпуля – в переходных фазах команда допускает много простых ошибок, раскрывая зоны прямо в центре обороны и слишком много позволяя на флангах. Манчестер Сити критически не хватает Диаша – он блестяще читал острые моменты еще в зародыше и подтягивал всех партнеров. Между тем, Атлетико в контратакующем футболе очень опасен. Манчестер Юнайтед в этом убедился.

В первом матче мы увидели чистый футбол Гвардиолы и Симеона в комфортных для них условиях. Пеп контролировал контратаки "матрасников", а Эль Чоло – территорию для позиционного наступления "горожан". Теперь обоим придется проявить себя в диаметрально противоположных условиях. В этом и состоит главная "изюминка" вечера на Ванда Метрополитано.

Кадровая ситуация

У Атлетико в лазарете остаются два важных футболиста основы – центрбек Хименес и опорный хавбек Эррера. Потери ощутимы, но мадридцы умеют играть без них. Собственно, без них они провели сильнейший матч на Этихаде. После дисквалификации вернулся Феррейра-Карраско – и это очень важно, учитывая необходимость агрессивно работать впереди.

Манчестер Сити продолжает играть без травмированного Диаша. Кроме того, из-за перебора желтых карточек на поле не выйдет Жезус, который полезно проявляет себя в топовых поединках. Зато вернулся после длительной дисквалификации Уокер – любимец Пепа. Для Сити это – огромный плюс, ведь Канселу лучше Аке или Зинченко слева, а Кайл может выполнять тот же функционал, что и Жоау.

Ориентировочные составы на матч Атлетико – Манчестер Сити

Атлетико: Облак – Льоренте, Савич, Фелипе, Мандава, Лоди – Коке, Кондогбия, Лемар – Гризманн, Фелиш

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Ляпорт, Канселу – де Брюйне, Родри, Гюндоган – Марез, Фоден, Грилиш

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Букмекеры однозначным фаворитом считают Манчестер Сити, что и неудивительно. У "горожан" преимущество в один мяч, они не проиграли ни одного из последних 12 выездных поединков (при 10 победах) и по сути обыграли Ливерпуль на выходных (пусть и не без нюансов). Атлетико же не выиграл ни одной домашки в еврокубках, начиная с октября 2020 года. Кроме того, всех тревожит поражение от Мальорки и низкая результативность "матрасников" – в последних 5-ти матчах команда только раз забила более одного гола.

Тем не менее, никто не учитывает фактор определенной усталости Манчестер Сити после чрезвычайно изнурительной встречи с Ливерпулем – команде пришлось совершить 181 рывок на поле, что стало рекордом "горожан" по сезону. Также стоит отметить, что в топ-матчах в 2022 году подопечные Пепа Гвардиолы редко оставляют свои ворота сухими – Эдерсон прошивал Ливерпуль (2 мяча), МЮ (1), Тоттенхэм (3) и Арсенал (1). Только Челси и Атлетико не забивали этому коллективу.

Учитывая некомфортные тактические условия сегодняшнего поединка для обоих тренеров и команд, а также вышеупомянутые факторы можно прогнозировать размен голами. Вряд ли их будет много, но по одному подопечные Пепа и Эль Чоло должны точно забить. Вопрос в том, способна ли банда Симеона на что-нибудь большее?

Именно от этого и зависит судьба противостояния. По нашему мнению, превзойти Гвардиолу ему не удастся. Во-первых, Эль Чоло является феноменальным адаптивным тренером – он выстраивает коллективы, способные разрушать сильные качества соперника. Когда дело доходит до собственного креатива, Атлетико проседает. Пеп же умело ищет какие-то новые варианты игры – правда, часто каталонец не знает в этом меры, что выливается в поражение в ЛЧ (кстати, еще один фактор в пользу мадридцев).

Данная особенность и принесла Гвардиоле победу в первом матче. Оригинальным стартовым планом он нивелировал контригру Атлетико, а изменениями по ходу игры он поставил Симеоне в ситуацию, к которой тот не был готов – и на которую так и не ответил. Поэтому мы ставим на проход Манчестер Сити, хотя на победу в Мадриде ставить рискованно. Хватит и ничьей.