"Я уверен в том, что приход Суареса – показатель того, что мы продолжаем расти как клуб и команда. Его статус усилит нашу атакующую мощь и повысит внутреннюю конкуренцию. Будем надеяться, что он продолжит показывать такую же историческую статистику, как и в Барселоне.

Суарес выбрал игровой номер в Атлетико – новичка "побили" на первой же тренировке

Мы общались с ним в прошлом, до того, как он перебрался в Барселону. Тогда он выбрал другой путь и провел там шесть успешных, чудесных и великих лет. Атлетико полон энтузиазма. Надеемся, что он как можно быстрее приспособится к нашим требованиям, а его голы помогут нам быть там, где мы всегда были.

Он отличный игрок, его сильная сторона – движение в штрафной. Столкнувшись с уходом Мората, лучшее что можно было сделать – найти кого-то, кто в прошлом сезоне забил больше, чем он. В случае с Суаресом цифры говорят сами за себя.

Он сразу был убежден, что Атлетико – лучшее место, чтобы показать, что он все еще может быть важным игроком. Я нашел в Суаресе то, что нужно этому клубу – азарт и голод", – цитирует Симеоне Marca.

Барселона прогоняет Суареса ради Месси, а ночной кошмар Украины уже "качает" права – на Камп Ноу воюют за деньги