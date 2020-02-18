Атлетико – Ливерпуль: Сауль поделился секретом правильного противодействия команде Клоппа

Хавбек Атлетико Сауль Ньигес поделился своими ожиданиями перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против Ливерпуля.

"Ливерпуль почти идеальный, у них есть замечательные игроки в каждой линии. Впрочем, им очень трудно, если соперник садится глубоко и защищается. Ливерпулю нужно пространство.

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Я наблюдал за ними против Норвича, и если бы не невероятный гол Мане, то они бы не выиграли. Они вырвали много побед в таких ситуациях, это говорит о характере этой команды. Это не просто удача, а работа и самопожертвование, борьба за каждый момент", – цитирует Сауля Guardian.

Отметим, что поединок Атлетико – Ливерпуль состоится сегодня, 18 февраля, на Ванда Метрополитано. Начало матча в 22:00.

Атлетико – Ливерпуль: анонс матча 1/8 финала Лиги чемпионов