toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига чемпионов
АТЛЕТИКО - ЛИВЕРПУЛЬ БОРУССИЯ ДОРТМУНД - ПСЖ АТАЛАНТА - ВАЛЕНСИЯ ШАХТЕР - БЕНФИКА

Атлетико – Ливерпуль: экс-наставник Карпат посетил матч Лиги чемпионов и выразил уважение Симеоне

11:19 64 Читати українською
Атлетико – Ливерпуль: экс-наставник Карпат посетил матч Лиги чемпионов и выразил уважение Симеоне
Александр Чижевский с женой / Facebook Александра Чижевского

Бывший тренер Карпат Александр Чижевский поделился эмоциями от матча Лиги чемпионов Атлетико – Ливерпуль, на который специалисту удалось попасть.

4’ Сауль Ньигес
 
4’ Сауль Ньигес

"Масса удовольствия от атмосферы на стадионе. Еще раз убедился, насколько сильна игровая дисциплина у Симеоне на футбольном поле. Несмотря на все преимущество Ливерпуля, у них было ноль острых моментов у ворот Атлетико", – поделился Чижевский в своем Facebook.

Атлетико – Ливерпуль – 1:0 – видео гола и обзор матча

Отметим, 48-летний специалист работал с Карпатами в 2019 году – под его руководством "зелено-белые" сохранили прописку в УПЛ по итогам сезона.

Напомним, Атлетико минимально переиграл Ливерпуль (1:0) в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответный матч состоится 11 марта, начало в 22:00.

Атлетико обыграл Ливерпуль – действующий победитель ЛЧ серьезно усложнил себе жизнь, потерпев болезненное поражение

blog_ava
Атлетико – Ливерпуль – 1:0 – видео гола и обзор матча
00:45
1554
Теги
Ливерпуль Ливерпуль Атлетико Атлетико Лига чемпионов Атлетико - Ливерпуль Диего Симеоне Диего Симеоне Александр Чижевский Александр Чижевский Карпаты Карпаты
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
8
час
:
49
мин
Манчестер Сити
21:30
Вест Хэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук