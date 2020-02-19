Атлетико – Ливерпуль: экс-наставник Карпат посетил матч Лиги чемпионов и выразил уважение Симеоне

Бывший тренер Карпат Александр Чижевский поделился эмоциями от матча Лиги чемпионов Атлетико – Ливерпуль, на который специалисту удалось попасть.

"Масса удовольствия от атмосферы на стадионе. Еще раз убедился, насколько сильна игровая дисциплина у Симеоне на футбольном поле. Несмотря на все преимущество Ливерпуля, у них было ноль острых моментов у ворот Атлетико", – поделился Чижевский в своем Facebook.

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Отметим, 48-летний специалист работал с Карпатами в 2019 году – под его руководством "зелено-белые" сохранили прописку в УПЛ по итогам сезона.

Напомним, Атлетико минимально переиграл Ливерпуль (1:0) в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответный матч состоится 11 марта, начало в 22:00.

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