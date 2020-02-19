Атлетико – Ливерпуль: Гуллит обвинил ван Дейка в поражении мерсисайдцев

Легенда голландского футбола Рууд Гуллит раскритиковал своего соотечественника – защитника Ливерпуля Вирджила ван Дейка – за его игру в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского Атлетико (0:1).

"Ван Дейк ужасно сыграл в матче с Атлетико. Он подарил сопернику угловой, который привел к голу. Его действия были неуклюжими. Атлетико немного повезло, и они забили гол.

Атлетико – Ливерпуль – 1:0 – видео гола и обзор матча

Футболисты Ливерпуля знают, что забивают много голов на Энфилде. Но в ответном матче они должны действовать лучше и быстрее", – приводит слова Гуллита The Mirror со ссылкой на beIN SPORTS.

Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2019/20 Атлетико минимально одолел Ливерпуль благодаря голу 25-летнего полузащитника Сауля Ньигеса. Ответный матч между командами состоится 11 марта.

В текущем сезоне 28-летний ван Дейк провел за свою команду 36 матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

Атлетіко обіграв Ліверпуль – чинний переможець ЛЧ серйозно ускладнив собі життя, зазнавши болючої поразки