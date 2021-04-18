Именно такая победа была очень нужна команде Диего Симеоне. Атлетико растерял свою уверенность, а вместе с ней и преимущество над конкурентами. Переоценивать победу над Эйбаром тоже не стоит, но именно так должен играть лидер чемпионата против последней команды.

Атлетико разбил Эйбар и закрепился на вершине Ла Лиги, Севилья одолела Реал Сосьедад, Осасуна справилась с Эльче

Благодаря этой победе Атлетико по крайней мере временно оторвался от Реала на четыре очка. Эйбар остается на дне с ужасной безвыигрышной серией – в последний раз команда побеждала в рамках Ла Лиги еще 3 января, или 14 матчей назад.