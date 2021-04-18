Атлетико – Эйбар – 5:0 – видео голов и обзор матча
18 апреля 22:59 - Читати українською
Атлетико легко разобрался с Эйбаром в рамках 33-го тура Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
42’ Анхель Корреа
44’ Анхель Корреа
54’ Маркос Льоренте
68’ Маркос Льоренте
42’ Анхель Корреа
44’ Анхель Корреа
54’ Маркос Льоренте
68’ Маркос Льоренте
Именно такая победа была очень нужна команде Диего Симеоне. Атлетико растерял свою уверенность, а вместе с ней и преимущество над конкурентами. Переоценивать победу над Эйбаром тоже не стоит, но именно так должен играть лидер чемпионата против последней команды.
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Благодаря этой победе Атлетико по крайней мере временно оторвался от Реала на четыре очка. Эйбар остается на дне с ужасной безвыигрышной серией – в последний раз команда побеждала в рамках Ла Лиги еще 3 января, или 14 матчей назад.
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