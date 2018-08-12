Атлетико – Интер: Мартинес забил чудо-гол ударом в стиле Ибрагимовича

В матче Международного кубка чемпионов Интер одолел Атлетико благодаря красивому голу Лаутаро Мартинеса.

Новичок Интера Лаутаро Мартинес стал автором красивого взятия ворот в поединке Международного кубка чемпионов против мадридского Атлетико.

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Аргентинец положил корпус и эффектно ударом в падении вогнал мяч в ближнюю "девятку" ворот испанцев. Без преувеличения, стиль Златана.

К слову, это уже 4-й гол Лаутаро Мартинеса за Интер. Напомним, аргентинец официально стал игроком "нерадзурри" этим летом, а его трансфер обошелся миланцам около 23 млн евро.

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