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Атлетико – Интер: Мартинес забил чудо-гол ударом в стиле Ибрагимовича

10:05 33 Читати українською
Атлетико – Интер: Мартинес забил чудо-гол ударом в стиле Ибрагимовича
Лаутаро Мартинес забил классный гол / фото: ФК Интер

В матче Международного кубка чемпионов Интер одолел Атлетико благодаря красивому голу Лаутаро Мартинеса.

Новичок Интера Лаутаро Мартинес стал автором красивого взятия ворот в поединке Международного кубка чемпионов против мадридского Атлетико.

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Аргентинец положил корпус и эффектно ударом в падении вогнал мяч в ближнюю "девятку" ворот испанцев. Без преувеличения, стиль Златана.

К слову, это уже 4-й гол Лаутаро Мартинеса за Интер. Напомним, аргентинец официально стал игроком "нерадзурри" этим летом, а его трансфер обошелся миланцам около 23 млн евро.

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Источник: каналы Футбол 1/ Футбол 2
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Атлетико - Интер: Суббота 11 августа 2018

Атлетико
Матч окончен
0 : 1
Интер
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