Атлетико – Интер – 0:1 – видео гола и обзор матча

Интер минимально одолел Атлетико в рамках Международного кубка чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча.

Заключительный матч Международного кубка чемпионов происходил между мадридским Атлетиком и миланским Интером.

Уже в первом тайме Интер открыл счет благодаря точному удару новичка команды Лаутаро Мартинеса. Этот гол и стал решающим в матче.

Международный Кубок чемпионов: Интер на выезде минимально победил Атлетико

Атлетико имел возможности отыграться, однако подопечные Диего Симеоне так и не реализовали свои моменты.

Международный Кубок чемпионов

Атлетико – Интер – 1:0

Гол: Лаутаро Мартинес, 31

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