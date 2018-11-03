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Атлетико – единственная команда в топ-5 чемпионатах, которая не пропускала в первом тайме в этом сезоне

16:10 14 Читати українською
Атлетико – единственная команда в топ-5 чемпионатах, которая не пропускала в первом тайме в этом сезоне
Ян Облак / Фото: ФК Атлетико

Атлетико установил рекорд, ни разу не пропустив в 1 тайме этого сезона.

В 11 туре чемпионата Испании Леганес принимал у себя дома мадридский Атлетико. Первый тайм закончился без забитых мячей, однако итоговый результат матча – 1:1.

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Таким образом Атлетико стал единственной командой, которая в этом чемпионате ни разу не пропустила гол в первом тайме среди команд топ-5 чемпионатов Европы.

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Английский Ливерпуль, французский Монпелье и итальянский Интер пропустили за первый тайм по 1 голу, сообщает Opta.

Испания11 турМунисипаль де Бутарке (Мадрид)

Леганес - Атлетико: Суббота 03 ноября 2018

Леганес
Матч окончен
1 : 1
Атлетико
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