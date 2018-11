Атлетико – единственная команда в топ-5 чемпионатах, которая не пропускала в первом тайме в этом сезоне

Атлетико установил рекорд, ни разу не пропустив в 1 тайме этого сезона.

В 11 туре чемпионата Испании Леганес принимал у себя дома мадридский Атлетико. Первый тайм закончился без забитых мячей, однако итоговый результат матча – 1:1.

Таким образом Атлетико стал единственной командой, которая в этом чемпионате ни разу не пропустила гол в первом тайме среди команд топ-5 чемпионатов Европы.

Английский Ливерпуль, французский Монпелье и итальянский Интер пропустили за первый тайм по 1 голу, сообщает Opta.

