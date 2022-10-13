Брюгге выстоял в Мадриде в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов 2022/23. Смотрите видео удаления Камаля Сова и обзор матча на "Футбол 24".

Чтобы решить задачу по выходу в плей-офф Лиги чемпионов Брюгге должен был выстоять в Мадриде на стадионе Ванда Метрополитано. И бельгийцам удалось решить эту сложнейшую задачу – вратарь команды Симон Миньоле совершил в этот вечер целых 14 спасений собственных ворот.

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Согласно статистическому порталу Opta, это – рекорд Лиги чемпионов с тех пор, как компания ведёт статистику турнира. Доселе ещё ни один вратарь в рамках ЛЧ не совершал такого количества спасений в непроигрышном для своей команды матче. Миньоле есть чем гордиться!

Пусть в этой встрече не было забито мячей, зато форвард Брюгге Камаль Сова заработал удаление и теперь будет вынужден пропустить первый матч 1/8 финала из-за дисквалификации. Это будет шанс для нашего Романа Яремчука.



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