Атлетико – Барселона: Куман объявил заявку на матч – в обойму каталонцев вернулся Альба
В лагере каталонцев продолжается подготовка к центральному матча 8-го тура Ла Лиги против Атлетико.
Главный тренер Барселоны Рональд Куман выбрал 22 игроков, которые будут защищать честь команды в выездном поединке против Атлетико.
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К заявке каталонцев вернулся защитник Жорди Альба, который из-за травмы пропустил около двух недель. В свою очередь полузащитник Педри не попал в список игроков на встречу с "матрасниками".
Действующий чемпион Испании Атлетико будет принимать Барселону 2 октября, стартовый свисток прозвучит в 22:00.
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