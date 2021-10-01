В лагере каталонцев продолжается подготовка к центральному матча 8-го тура Ла Лиги против Атлетико.

Главный тренер Барселоны Рональд Куман выбрал 22 игроков, которые будут защищать честь команды в выездном поединке против Атлетико.

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К заявке каталонцев вернулся защитник Жорди Альба, который из-за травмы пропустил около двух недель. В свою очередь полузащитник Педри не попал в список игроков на встречу с "матрасниками".

Действующий чемпион Испании Атлетико будет принимать Барселону 2 октября, стартовый свисток прозвучит в 22:00.

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