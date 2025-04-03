Атлетико и Барселона выдали невероятный матч в первом полуфинале Кубка Испании, сыграв вничью 4:4.

Барселона прорвалась в финал Кубка Испании, удержав победу над Атлетико в ответном матче

Во втором поединке счет был открыт на 27-й минуте: Ямаль, сместившись в центр, получил пас и сделал великолепную разрезную передачу, прошедшую мимо Де Пауля и Ле Нормана. Торрес, который вышел на линию защиты, воспользовался моментом и, выйдя один на один с голкипером, спокойно переиграл Муссо!

Несмотря на многочисленные моменты и борьбу, финальный свисток зафиксировал результат, который принес минимальную победу Барселоне. Таким образом, "блаугранас" вышли в финал Кубка Испании, где нас ждет Эль Класико.

Атлетико спас ничью с Барселоной в грандиозном полуфинале Кубка Испании – команды забили по четыре гола