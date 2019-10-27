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Атлетико – Атлетик – 2:0 – видео голов и обзор матча

08:53 45 Читати українською
Атлетико – Атлетик – 2:0 – видео голов и обзор матча
Радость игроков Атлетико / твиттер Сауля

Атлетико оказался сильнее Атлетик из Бильбао в матче 10-го тура Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор матча Атлетико – Атлетик.

29’ Сауль Ньигес
64’ Альваро Мората
 
29’ Сауль Ньигес
64’ Альваро Мората

Атлетико уверенно переиграл Атлетик. Главным действующим лицом стал Корреа, который сначала ассистировал Саулю, а во втором тайме отдал голевую передачу на Морату.

Атлетико победил Атлетик и вышел на второе место, Вальядолид без Лунина одолел Эйбар: 10-й тур Примеры, матчи субботы

Таким образом, Атлетико набрал 19 очков и догнал Барселону, Атлетик с 13 пунктами расположился на 10 строчке.

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