Атлетик вслед за Адурисом покинут еще 2 ветерана

Руководство Атлетика из Бильбао, похоже, запланировало серьезное омоложение команды перед стартом следующего сезона. Баски не продлили контракты сразу с двумя опытными исполнителями.

О расставании с Микелем Сан Хосе и Беньятом Эчебаррией объявил официальный сайт "львов".

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Оба ветераны покинут Атлетик после фактического завершения сезона. Защитник Сан Хосе провел в Бильбао 10 лет и сыграл за басков почти четыре сотни матчей. В свою очередь хавбек Эчебаррия в команде с 2013 года, а ранее выступал за Бетис.

В нынешнем сезоне опытные исполнители не являются стабильными игроками основы: в активе Сан Хосе только 12 поединков во всех турнирах, а Беньят провел 14 матчей в различных соревнованиях (1 гол).