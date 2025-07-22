Атлетик на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с Хесусом Аресо до лета 2031 года. Согласно Marca, сумма трансфера обошлась баскам в 12 миллионов евро.

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Баскам пришлось улучшить изначальное предложение, чтобы получить игрока – из-за большего количества заинтересованных конкурентов. При этом условия личного контракта Хесуса остались поперендными. Ключевым фактором стало желание самого Аресо перейти в стан "красно-белых".

Этот трансфер из Осасуны в Атлетик стал для Аресо уже вторым в карьере. Впервые это произошло, когда он был игроком молодежной команды – за 450 тысяч евро.

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