Леванте продолжает отчаянную борьбу за выживание, однако шансы "лягушек" тают с каждым туром. Перед выездным матчем против Атлетика они отставали от 17-й позиции 7 очков, поэтому даже ничья не устраивала "лягушек". Им была необходима только победа.

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Впрочем, гости полностью провалили встречу. Атлетик доминировал, нанеся 12 ударов (6 в створ) ещё до перерыва. Леванте ответил тремя, чудом отправившись на отдых без пропущенных голов. Во втором же тайме баски несколько сбавили обороты, пробив по воротам всего 5 раз и удерживая мяч 45% игрового времени. Леванте, однако, не произвел ни одного ответного выстрела в основное время.

Не забив ни одного гола из 12 попыток до перерыва, Атлетик отгрузил 3 из 5 ударов после нее. На 63-й минуте Весга открыл счет, на 76-й Иньяки Уильямс удвоил преимущество, а на 88-й Саррага довел дело до разгрома с пенальти. "Лягушки" сумели провести гол престижа аж на 90+1-й минуте – отличиться удалось де Фрутосу. 3:1!

Атлетик празднует победу и набирает 40 очков, держась на 8-й позиции. Леванте, имея 18 баллов, остался на дне турнирной таблицы Ла Лиги.

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