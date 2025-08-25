Атлетик в родных стенах победил Райо Вальекано – баски не оставили шансов обидчикам Цыганкова
В рамках программы дня во 2-м туре Ла Лиги 2025/26 было проведено два матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Испании 2025/26, 2-й тур
Атлетик – Райо Вальекано – 1:0
Гол: Сансет, 66 (пен)
Севилья – Хетафе – начало в 22:30
"Б****, парень, иди на***": Родриго мог выругать Алонсо после замены – его слова прочитали по губам
Атлетик одержал домашнюю победу над Райо Вальекано. Мадридцы в предыдущем туре уничтожили Жирону за тайм, шокировав каталонцев прессингом, однако в Бильбао такой же номер не прошел. "Молнии" проиграли 51 из 95-ти единоборств, провели 11 касаний в штрафной площадке и нанесли всего 6 ударов. Только раз гостям удалось попасть в створ, а суммарная острота их действий составила мизерные 0,06 ожидаемых голов.
Баски тоже имели не самую лучшую статистику, пробив по воротам только 11 раз, однако они сокрушили соперника в верховых дуэлях (18 победных против 9-ти) и 31 раз заходили в штрафную. Что наиболее важно, хозяева создавали острые моменты. В частности, дважды мог отметить Иньяки Уильямс:
CONEXIÓN WILLIAMS. #LALIGAHighlights | #VUELVELALIGA pic.twitter.com/5S8qmtobQl- ЛАЛИГА (@LaLiga) 25 августа, 2025
? ¡@AbatallaOK evita el tanto de @willliamsssnico!#LALIGAHighlights | #VUELVELALIGA pic.twitter.com/rA4BBCXpu5- ЛАЛИГА (@LaLiga) August 25, 2025
Нико Уильямс тоже старался не отставать. Вингер накручивал всю оборону Райо, однако ему немного не везло с завершением:
Atrápalo si puedes.- Атлетико Клуб (@AthleticClub) 25 августа, 2025
Nico Williams al aparato.#LaLigaHighlights #AthleticRayo pic.twitter.com/4C3XD8Payq
Атлетик мог забивать дважды или трижды, но ограничился всего одним голом – да и тот удалось провести с пенальти. Гумбау сфолил у своих ворот, арбитр указал на "отметку", а Сансет уверенно реализовал 11-метровый. Ойян забил свой первый мяч в новом сезоне.
Финальный свисток зафиксировал победу басков со счетом 1:0. Атлетик стартует в чемпионате с двух побед – неделю назад баски одолели Севилью. Райо Вальекано остается с тремя очками.
Возвращение Довбика в Испанию: у Ромы и Вильяреала возникли разногласия – источник раскрыл детали