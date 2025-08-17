В воскресенье, 17 августа, в 1-м туре чемпионата Испании состоялся ряд матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Испания, Ла Лига, 1-й тур

Сельта – Хетафе – 0:2

Голы: Лахос, 47, Уче, 72

Атлетик – Севилья – 3:2

Голы: Уильямс, 36 (п.), Саннади, 43, Наварро, 81 – Люкебакио, 60, Агуме, 72

Эспаньол – Атлетико – начало матча в 22:30

Барселона стартовала со скандальной победы над Мальоркой – балеарцы остались вдевятером до перерыва, дебют Рашфорда

Открывал воскресный уикенд в Испании поединок между Сельтой и Хетафе. Первый полумомент создал Хетафе – Арамбарри стрелял с границы штрафной, но мяч просвистел над перекладиной. Сельта огрызнулась на 21-й минуте дебютным ударом в створ ворот (на две команды). Мингеса с левой вырезал на Аспаса, тот пытался с острого угла найти щель между стойкой и голкипером Хетафе, но последний сумел заблокировать удар и перевести на угловой.

У першому турі Ла Ліги 2025/26 Реал вдома прийматиме Осасуну. Спеціалісти betking віддають перевагу "вершковим" – 1,25. Ймовірність перемоги Мальорки оцінена коефіцієнтом 11,00, а нічиєї – 6,00.

В середине тайма Сельта убежала левым флангом в контратаку, прострел в штрафную защитники Хетафе перехватили, но мяч прилетел к Мингеси, который целил в правую девятку – сфера пролетела над перекладиной. За 5 минут до конца тайма гости имели хороший момент, чтобы выйти вперед: Уче после навеса в штрафную и отскока сыграл на добивании, но мяч прошел над воротами.

Сразу после перерыва Хетафе вышел вперед: Уче обыграл защитника на правом фланге штрафной и выкатил в район одиннадцатиметровой отметки на Лахоса, который точно пробил низом в правый угол. На 61-й минуте Сельта заработала перспективный штрафной вблизи штрафной справа, однако не смогла воспользоваться стандартом как следует.

На экваторе второй сорокапятиминутки Сарагоса прошел по левому флангу и простреливал на дальнюю штангу – Аспасу не хватило считанных сантиметров, чтобы замкнуть в сетку. Впоследствии Яго стрелял из-за пределов штрафной в правый угол – Сориа в прыжке забрал, а через мгновение спас после выстрела Аспаса. В следующей контратаке Хетафе удвоил свое преимущество: Уче убежал на свидание с Раду, попутно раскидав двух защитников, обыграл голкипера и закатил в пустые ворота. На последних минутах нигериец мог оформить дубль, но сначала с близкого расстояния стрельнул по воробьям, а затем головой пробил прямо в голкипера. В конце концов, все завершилось логической победой Хетафе.

Атлетик на своем поле принимал Севилью. Нико Уильямс еще до середины первого тайма создал столько моментов, что хватило бы на несколько матчей, однако все они не достигли цели. Зато забила Севилья, гол которой не засчитали из-за офсайда.

В середине тайма Хуанлу Санчес грубо атаковал соперника и арбитр назначил пенальти, который четко реализовал Уильямс. В конце тайма Нико добавил к своему активу еще и ассист (который впоследствии у него отобрали) – пройдя по левому флангу он прострелил в центр штрафной за спину голкиперу и Саннади замкнул в сетку.

Сразу после перерыва Уильямс мог оформить дубль, однако попал в штангу. А затем Севилья усилиями Люкебакио возродила интригу в матче – мяч влетел в сетку рикошетом от левой стойки, минуя голкипера. Вскоре Эджуке угрожал воротам Атлетика – мяч пролетел мимо правой стойки.

Севилья давила: Симон не без проблем справился с выстрелом Кармоны, а вот удар Агуме потянуть не смог – 2:2. За десять минут до завершения матча Уильямс получил передачу справа, сумел прострелить в центр штрафной и Наварро в сногсшибательном прыжке сумел дотянуться до мяча ногой и забить третий гол Атлетика.

Вскоре баски повторили комбинацию, которую завершал Гурусета, но вратарь спас. Севилья очень старалась, но добиться хотя бы ничьей так и не смогла.

Вильяреал уверенно победил Овьедо в матче-возвращении Касорлы в Ла Лигу – легенде устроили овацию