Атлетик в компенсированное время вырвал победу над Леванте: 30-й тур Ла Лиги, матчи среды

В рамках 30-го тура испанской Примеры Атлетик Бильбао в родных стенах переиграл Леванте (3:2).

Чемпионат Испании 2018/2019, 30-й тур

Атлетик – Леванте – 3:2

Голы: Берчиче, 5, Фернандес, 27 (автогол), Муниаин, 90+3 (пен) – Рохер, 51, Кабако, 90

Удаление: Кабако, 90+6

Уэска ​​– Сельта – 0:1 (первый тайм)

Эйбар – Райо Вальекано – 0:1 (первый тайм)

Атлетик принимал в родных стенах Леванте, уже на 5-й минуте открыв счёт: Берчиче обыгрался с Кордобой и пробил в верхний ближний угол, где стоял голкипер – 1:0. На 27-й вратарь Айтор Фернандес вновь помог хозяевам: Кордоба прострелил на правый край штрафной, а Уильямс нанес мощный удар – мяч рикошетом от защитника на линии влетел в голкипера, а от него в ворота. Леванте отыгрался: на старте второго тайма Рохер отыграл один гол с пенальти, а на 90-й минуте Кабако замкнул подачу с углового – 2:2. Впрочем, праздновать победу гостям не было суждено: уже в компенсированное время "полосатые" заработали пенальти, который реализовал Муниаин – 3:2.

Таким образом, Атлетик набрал 43 зачётных балла и догнал Валенсию и Севилью – андалусийцы находятся на шестой строчке, "летучие мыши" на седьмой, а баски на восмой. Леванте с 32 очками остался на пятнадцатом месте в турнирной таблице.