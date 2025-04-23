Атлетик удержал победу над Лас-Пальмасом, Сельта разгромила Вильяреал – обидчик Барселоны оформил гол+пас
В рамках программы среды в 33-м туре Ла Лиги 2024/25 было проведено несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Испании 2024/25, 33-й тур
Атлетик – Лас-Пальмас – 1:0
Голы: Уильямс, 5
Сельта – Вильяреал – 3:0
Голы: Лопес, 45, Иглесиас, 53, Аспас, 90 (пен)
Удаления: Байи, 37 (Вильяреал)
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Атлетик в родных стенах удержал победу над Лас-Пальмасом. Баски открыли счет уже на 5-й минуте усилиями Иньяки Уильямса, однако канарцы могли отыграться на 38-й. Макберни вырывался один на один, но не смог переиграть Симона
EL GUARDIÁN DE SAN MAMÉS. #AthleticLasPalmas | #LALIGAHighlights | #DesenlaceLALIGA pic.twitter.com/kNluZAoiSv- ЛАЛИГА (@LaLiga) 23 апреля, 2025
В начале второго тайма "львы" имели шикарную возможность удвоить свое преимущество усилиями Беренгера, которому удалось замкнуть подачу с правого фланга, однако гостей спасла стойка. На 68-й же минуте Саннади врывался на правый край штрафной островитян и нанес плотный удар – голкипер парировал.
? ¡A la madera @AlexBerenguerR en el #AthleticLasPalmas!#LALIGAHighlights | #ЛАЛИГАСПОРТ | #DesenlaceLALIGA pic.twitter.com/KxKwC2Sxaq- ЛАЛИГА (@LaLiga) 23 апреля, 2025
?#LaLigaHighlights #АтлетикЛасПальмас pic.twitter.com/o2Hvyr7Wuo- УД Лас-Пальмас (@UDLP_Oficial) 23 апреля, 2025
В целом же игра была равной, однако Атлетик выглядел острее. К сожалению для нейтральных зрителей, новых голов команды не забили, поэтому подопечные Эрнесто Вальверде отпраздновали минимальную победу. Лас-Пальмас пока остается в одном зачетном балле от зоны вылета.
В параллельной встрече Вильяреал посетил Виго и потерпел разгром. "Желтая субмарина" нанесла всего четыре удара по воротам, что было связано с удалением Байи уже на 38-й минуте. Впрочем, и до нее Сельта создавала голевые моменты. В частности, Маркос Алонсо едва не забил с острого угла:
A volea de @marcosalonso03 #CeltaVillarreal ⋄ #LALIGAHighlights pic.twitter.com/PsQWUSsFhO- ТЦ "Сельта" (@RCCelta) 23 апреля, 2025
А Фернандо Лопес стрелял с правого угла вратарской после великолепной работы Борхи Иглесиаса в центре штрафной. В последний момент удар накрыли:
¡Gueye, PROVIDENCIAL para negar el gol a Fer López! #LALIGAHighlights | #DesenlaceLALIGA | #CeltaVillarreal pic.twitter.com/F0EhVyQGhf- ЛАЛИГА (@LaLiga) 23 апреля, 2025
В конце концов Фер Лопес открыл счет, отличившись на 45-й минуте с передачи Борхи. Во втором же тайме "подводники" рассыпались окончательно. Сначала они пропустили от Борхи – после хет-трика в ворота Барсы Иглесиас сделал гол+пас. На 68-й же минуте Аспас едва не создал шедевр:
В конце концов, на 90-й минуте Аспас отличился с пенальти, оформив разгром "желтой субмарины". 3:0!
Lo que ha intentado Iago Aspas... #LALIGAHighlights | #DesenlaceLALIGA | #CeltaVillarreal pic.twitter.com/8rqhL9zdGq- ЛАЛИГА (@LaLiga) 23 апреля, 2025
Как следствие, Вильяреал не смог оторваться от шестого места, имея гандикап всего в одно очко – Атлетик же оторвался от левантийцев на восемь.
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