В рамках программы среды в 33-м туре Ла Лиги 2024/25 было проведено несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2024/25, 33-й тур

Атлетик – Лас-Пальмас – 1:0

Голы: Уильямс, 5

Сельта – Вильяреал – 3:0

Голы: Лопес, 45, Иглесиас, 53, Аспас, 90 (пен)

Удаления: Байи, 37 (Вильяреал)

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Атлетик в родных стенах удержал победу над Лас-Пальмасом. Баски открыли счет уже на 5-й минуте усилиями Иньяки Уильямса, однако канарцы могли отыграться на 38-й. Макберни вырывался один на один, но не смог переиграть Симона

В начале второго тайма "львы" имели шикарную возможность удвоить свое преимущество усилиями Беренгера, которому удалось замкнуть подачу с правого фланга, однако гостей спасла стойка. На 68-й же минуте Саннади врывался на правый край штрафной островитян и нанес плотный удар – голкипер парировал.

В целом же игра была равной, однако Атлетик выглядел острее. К сожалению для нейтральных зрителей, новых голов команды не забили, поэтому подопечные Эрнесто Вальверде отпраздновали минимальную победу. Лас-Пальмас пока остается в одном зачетном балле от зоны вылета.

В параллельной встрече Вильяреал посетил Виго и потерпел разгром. "Желтая субмарина" нанесла всего четыре удара по воротам, что было связано с удалением Байи уже на 38-й минуте. Впрочем, и до нее Сельта создавала голевые моменты. В частности, Маркос Алонсо едва не забил с острого угла:

А Фернандо Лопес стрелял с правого угла вратарской после великолепной работы Борхи Иглесиаса в центре штрафной. В последний момент удар накрыли:

В конце концов Фер Лопес открыл счет, отличившись на 45-й минуте с передачи Борхи. Во втором же тайме "подводники" рассыпались окончательно. Сначала они пропустили от Борхи – после хет-трика в ворота Барсы Иглесиас сделал гол+пас. На 68-й же минуте Аспас едва не создал шедевр:

В конце концов, на 90-й минуте Аспас отличился с пенальти, оформив разгром "желтой субмарины". 3:0!

Как следствие, Вильяреал не смог оторваться от шестого места, имея гандикап всего в одно очко – Атлетик же оторвался от левантийцев на восемь.

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