Атлетик сообщил о шести случаях коронавируса

В составе Атлетика из Бильбао тоже обнаружили пострадавших от печально известной болезни.

Шесть игроков команды из Бильбао сдали положительные тесты на коронавирус, информирует официальный сайт "красно-белых". Имен больных Атлетик пока не называет.

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Все они уже находятся дома на самоизоляции и чувствуют себя удовлетворительно. В пятницу им проведут повторное тестирование. Остальные игроки продолжают подготовку к сезону. К слову, это уже далеко не первый зафиксированный случай COVID-19 в Ла Лиге. О больных заявили Барселона, Бетис, Реал, Валенсия, Гранада и другие клубы.

Отметим, что Атлетик финишировал на 11 строчке чемпионата Испании, проведя не слишком удачный сезон.

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