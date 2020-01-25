Атлетик разошелся миром с Эспаньолом: 21-й тур Ла Лиги, суббота

В первом субботнем матче чемпионата Испании Эспаньол вырвал ничью у Атлетика из Бильбао.

Испания, Ла Лига, 21-й тур

Эспаньол – Атлетик – 1:1

Голы: Эмбарба, 63 – Вильялибре, 11

Алавес – Вильярреал – начало в 19:30

Севилья – Гранада – начало в 22:00

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В Барселоне местный Эспаньол и Атлетик живо начали поединок, что привело к забитому мячу уже на 11-й минуте. Это Муньяин после интересного розыгрыша углового нашел в центре штрафной Вильялибре, а Асьер мощно пробил в нижний угол с разворота. Гол вывел "попугаев" из равновесия, а баски продолжили давить и имели еще несколько возможностей развить свой успех. Под конец первого тайма Эспаньол выровнял игру, но отыграться до перерыва не сумел.

Атлетик уверенно начал второй тайм, но неожиданно счет сравнял Эспаньол. После навеса в штрафную и короткого розыгрыша Де Томас пробил с лета и сравнял счет. В дальнейшем, несмотря на все старания, ни одна из команд забить не смогла.

Турнирная таблица чемпионата Испании