toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ТРАНСФЕРЫ ШАХТЕР - ЛЕХ ВАЛЕНСИЯ - БАРСЕЛОНА УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ НИКОЛАЙ МАТВИЕНКО

Атлетик разошелся миром с Эспаньолом: 21-й тур Ла Лиги, суббота

16:09 12 Читати українською
Атлетик разошелся миром с Эспаньолом: 21-й тур Ла Лиги, суббота
Вильялибре празднует успех / твиттер Атлетика

В первом субботнем матче чемпионата Испании Эспаньол вырвал ничью у Атлетика из Бильбао.

Испания, Ла Лига, 21-й тур

Эспаньол – Атлетик – 1:1

Голы: Эмбарба, 63 – Вильялибре, 11

Алавес – Вильярреал – начало в 19:30

Севилья – Гранада – начало в 22:00

Эспаньол оформил третий дорогой трансфер – 40 млн евро перед страхом Сегунды

В Барселоне местный Эспаньол и Атлетик живо начали поединок, что привело к забитому мячу уже на 11-й минуте. Это Муньяин после интересного розыгрыша углового нашел в центре штрафной Вильялибре, а Асьер мощно пробил в нижний угол с разворота. Гол вывел "попугаев" из равновесия, а баски продолжили давить и имели еще несколько возможностей развить свой успех. Под конец первого тайма Эспаньол выровнял игру, но отыграться до перерыва не сумел.

Атлетик уверенно начал второй тайм, но неожиданно счет сравнял Эспаньол. После навеса в штрафную и короткого розыгрыша Де Томас пробил с лета и сравнял счет. В дальнейшем, несмотря на все старания, ни одна из команд забить не смогла.

Турнирная таблица чемпионата Испании

blog_ava
Главные новости футбола 24 января: Динамо впервые проиграло в 2020-м, Заря и Десна усилились легионерами
07:00
392
Теги
Испания Эспаньол Эспаньол Атлетик Атлетик
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
2
мин
Марсель
18:30
Анже
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук