Атлетик разгневан рекомендациями УЕФА – баски рискуют остаться без еврокубков

Атлетик из Бильбао раскритиковал УЕФА за рекомендации Королевской испанской футбольной федерации относительно распределения мест в еврокубках при условии досрочного завершения сезона 2019/20.

Баски недовольны предложениями Союза ассоциаций по распределению мест, согласно которым не получат места в еврокубках.

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"Мы глубоко не согласны с решением, которое предоставляет большее значение заслугам 7-го места в лиге, чем заслугам финалиста турнира, в котором принимают участие 125 команд из всех дивизионов", – говорится в заявлении пресс-службы Атлетика.

Предварительно местная федерация решила, что 1-4 команды попадут в Лигу чемпионов, 5-6 – в Лигу Европы, а седьмая путевка достанется Атлетику – финалисту Кубка Испании. Другой финалист турнира – Реал Сосьедад – пока 4-й в турнирной таблице и может попасть в ЛЧ.

Согласно рекомендациям УЕФА, в случае досрочного завершения сезона последняя путевка в еврокубки достанется Валенсии, занимающей 7-е место в Ла Лиге. Атлетик – только 10-й.

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