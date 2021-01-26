Программу 20-го тура чемпионата Испании закрывал поединок в Бильбао между Атлетиком и Хетафе. В случае победы команды имели шанс подняться на три-четыре позиции по таблице, но выше девятой выпрыгнуть они не могли. Более интересно было посмотреть, как сыграют баски после триумфа в Суперкубке.

Начали они не очень. Уже на 20-й секунде встречи Хетафе открыл счёт усилиями Кукурельи, которому удалось замкнуть подачу от Аленьи. Этот гол стал самым быстрым в текущем розыгрыше Ла Лиги. Через 12 минут хозяева отыгрались благодаря Раулю Гарсии, которому удалось пробить метров с шести после заброса Муниаина из глубины – впрочем, уже на 29-й минуте гости заработали пенальти за фол против Кукурельи. К счастью для басков, удар Хайме Маты с "точки" вытащил Симон. В конце концов, на перерыв команды ушли при ничейном счёте.

Расточительство дорого обошлось гостям. Уже через пять минут после возобновления игры Атлетик забил второй гол – это Альварес точным ударом головой замкнул подачу Муниаина со штрафного. Таким образом, Икер исполнил уже шестой ассист в последних трёх матчах, хотя за предыдущие 82 он провёл только пять. На 61-й же минуте дублем отличился Рауль Гарсия, пробивший головой после навеса с левого фланга – это его пятый гол в последних четырёх матчах. В предыдущих 22 встречах Рауль забил на один меньше. При этом он стал первым хавбеком, которому удалось забить 100+ голов в Ла Лиге в 21 веке.

Хетафе после такого удара так и не пришел в себя, а Бильбао продолжал куражиться. Так, Беренгер, на 73-й минуте сменивший Рауля Гарсию, уже на 75-й замкнул передачу Уильямса с правого фланга на дальнюю штангу – 4:1. Точку же в избиении поставил де Маркос, который схожим образом отличился на 82-й минуте. 5:1. Именно с этим счётом матч и подошел к концу. Хетафе пропускает пять голов впервые с марта 2017-го. Впервые за 193 матча.

Таким образом, Атлетик набрал 24 очка и вышел на девятую позицию в турнирной таблице. Столько же имеют Сельта и Кадис, однако у них плохая статистика противостояний с басками. Хетафе же, имея в активе на один зачётный балл меньше, опустился на тринадцатую строчку.