В среду, 3 сентября, Атлетик опубликовал заявление, в котором объяснил весь процесс, приведший к тому, что Эмерик Ляпорт не был вовремя зарегистрирован.

Атлетик сообщил, что ФИФА отклонила запрос Испанской федерации футбола (RFEF), которая запросила исключительный сертификат на трансфер.

Трансфер Ляпорта в Атлетик был отменен – Аль-Наср прислал документы с опозданием

Соглашение с Аль-Насром и 31-летним центральным защитником было достигнуто 1 сентября, в день закрытия трансферного окна. Испанский клуб подал документы на платформу ФИФА TMS (Transfer Matching System), но не смог предоставить все необходимые документы "из-за внешних факторов, находящихся вне его контроля".

После этого вмешалась RFEF и попыталась урегулировать ситуацию, запросив у Саудовской федерации футбола (ФИФА) международный трансферный сертификат, чтобы Ляпорт мог быть зарегистрирован Атлетиком в испанской лиге. В эту среду RFEF уведомила клуб из Бильбао по электронной почте об отказе ФИФА выдать такой сертификат.

Несмотря на это, Атлетик заявил, что работает над "удовлетворением пожеланий всех трех сторон" и изучает "все возможности".

Вильяреал на последних минутах потерял очки с Сельтой, Атлетик удержал победу над Бетисом