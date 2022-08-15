Чемпионат Испании 2022/23, 1-й тур

Атлетик – Мальорка – 0:0

Хетафе – Атлетико – начало в 20:30

Бетис – Эльче – начало в 22:30

Атлетик в первом официальном матче после возвращения Эрнесто Вальверде принимал Мальорку. Баски прогнозируемо доминировали на протяжении всей встречи, создав кучу моментов. В частности, на 9-й минуте Весга пробивал с линии штрафной в штангу, а Беренгер на 20-й не смог переиграть Райковича при выходе один на один.

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Перед перерывом забивать могли Вильялибре и Уильямс, однако замыкание углового в исполнении Асьера прошло рядом с каркасом, а удар Иньяки с близкого расстояния парировал голкипер. Кроме этого, баски дважды претендовали на пенальти, но арбитр приказал играть дальше.

Во втором тайме Бильбао продолжил разрывать соперника, однако Мальорка начала огрызаться. На 56-й минуте штанга во второй раз спасла балеарцев (это Берчиче мощно пробил с левого угла штрафной), а перед этим мимо каркаса бил Уильямс – гости же ответили прострелом под удар Маффео (чуть неточно) и замыканием Ли Кан Инна метров с шести. Его удар головой не без труда парировал Симон.

Вырвать победу для Атлетика на 82-й минуте мог свежий Гурусета, пробивший из центра штрафной после передачи с правого фланга. Мяч летел в угол, но срикошетил от защитника и попал в штангу! В итогк, свисток арбитра зафиксировал нулевую ничью.

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