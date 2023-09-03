Мальорка и Атлетик в рамках матча 4-го тура Ла Лиги сильнейшего не определили. Отчёт читайте на "Футбол 24".

Мальорка за три стартовых тура набрала только одно очко, поэтому в домашнем матче с Атлетиком команде была нужна победа. Баски же даже в случае "мировой" поднялись бы в зону ЛЧ – и, вероятно, там бы и остались. Впрочем, после двух подряд побед "львам" хотелось большего.

Впрочем, вместо феерической битвы болельщики увидели тягомотину, которой хватает и в нашей родной УПЛ. Команды не смогли наиграть хотя бы на один ожидаемый гол. Мальорка при 8 ударах имела 0,42 xG, а у Атлетика при 11-ти было 0,59.

Едва ли не лучший шанс вырвать победу упустил Мурики, который замыкал подачу с углового. Мяч летел под левую стойку ворот Атлетика, но на его пути оказался Иньяки Уильямс. В итоге, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью, вследствие которой подопечные Эрнесто Вальверде набрали 7 очков, поднявшись на четвёртую позицию.

Обойти басков в текущем туре может только Осасуна, которая сегодня принимает Барселону. Мальорка же благодаря дополнительным показателям покинула зону вылета.

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