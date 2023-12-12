В рамках программы дня в 16-м туре Ла Лиги было проведено два матча. Отчёт читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2023/24, 16-й тур

Гранада – Атлетик – 1:1

Голы: Руис де Галларета, 55 (автогол) – Уильямс, 6

Райо Вальекано – Сельта – 0:0

Гранада в родных стенах таки доиграла свой матч с Атлетиком. Он должен был быть проведен вчера, однако на 20-й минуте игру остановили и перенесли. Причиной стала смерть фаната на трибунах. Неизвестно, как это сказалось на футболе басков – до остановки волы вели со счетом 0:1, голом отметился Иньяки Уильямс.

В доигровке "львы" забили снова, но теперь уже в свои ворота. Автоголом отметился опорник Руис де Галларета. Его неудачная срезка оказалась роковой для подопечных Эрнесто Вальверде – финальный свисток зафиксировал результативную ничью. Гранада так и осталась в зоне вылета, в то время как Атлетик догнал Сосьедад и поднялся на пятую строчку.

В параллельном матче Райо Вальекано принимал другого аутсайдера – Сельту. Встреча завершилась без голов. Вследствие этой ничьей мадридцы продолжили безвыигрышную серию в Ла Лиге до пяти туров, хотя и поднялись на десятую строчку в турнирной таблице. Команда Рафы Бенитеса, в свою очередь, осталась среди тройки аутсайдеров.

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