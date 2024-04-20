Атлетик расписал ничью с Гранадой – баски продолжили неутешительную серию, рискуя остаться без шансов на ЛЧ
Атлетик в рамках 32-го тура Ла Лиги 2023/24 разделил очки с Гранадой. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".
Атлетик до сих пор не может протрезветь после победы в Кубке Испании. В предыдущем туре Ла Лиги баски не смогли переиграть Вильярhеал, а теперь их сдержал представитель Сегунды. Ну, еще не представитель, но шансов на выживание у Гранады де-факто нет – андалусийцы отставали от спасительной 17-й позиции на 11 очков.
Цыганков снова получил неутешительный вердикт от тренера Жироны – Довбик остался без страховки
Первый тайм встречи с "насридами" порадовал счетом 8:1 по ударам в пользу хозяев. Атлетик доминировал, но пропустил уже на 6-й минуте вследствие автогола Иньяки Уильямса – его удалось отыграть на 24-й усилиями Гурусеты. 1:1. Отдыхать команды отправились именно с этими цифрами на табло.
Во втором тайме баски продолжили давление. Они нанесли втрое больше ударов (9:3) и владели мячом 71% времени. Гранада не имела моментов, но мяч в ворота андалусийцев не шел. И не зашел – финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.
Таким образом, Атлетик остался с одной победой над "насридами" в Ла Лиге за последние семь матчей. Предыдущая победа над Гранадой датируется мартом 2021 года. Что наиболее важно, "львы" продлили безвыигрышную серию в чемпионате до трех туров, отставая от зоны ЛЧ на три очка.
Ракета из 90-х: Роберто Карлос пахал на заводе, а потом стал ужасом для СаШо, Шмейхеля и Кана – лучшие голы в ЛЧ